Izidi smučarskih skokov v Lahtiju

* Izidi, Lahti: 1. Lovro Kos (Slo) 262,5 (127/134) 2. Andreas Wellinger (Nem) 257,1 (129,5/126,5) 3. Ryoyu Kobayashi (Jap) 254,9 (127/131) 4. Marius Lindvik (Nor) 251,5 (128,5/121,5) 5. Jan Hörl (Avt) 251,0 (125,5/136) 6. Johann Andre Forfang (Nor) 249,8 (124,5/131,5) ... 13. Domen Prevc (Slo) 237,1 (125/125) 14. Peter Prevc (Slo) 236,5 (122/125,5) 29. Žak Mogel (Slo) 206,4 (121/115) ... - brez nastopa v finalu: 48. Maksim Bartolj (Slo), 49. Stefan Kraft (Avt); * svetovni pokal, skupno (23/32): 1. Stefan Kraft (Avt) 1546 točk 2. Ryoyu Kobayashi (Jap) 1337 3. Andreas Wellinger (Nem) 1258 4. Jan Hörl (Avt) 800 5. Lovro Kos (Slo) 668 6. Michael Hayböck (Avt) 651 . Marius Lindvik (Nor) 651 ... 10. Peter Prevc (Slo) 588 12. Anže Lanišek (Slo) 550 15. Timi Zajc (Slo) 423 17. Domen Prevc (Slo) 387 48. Žak Mogel (Slo) 28 58. Žiga Jelar (Slo) 7 ... * pokal narodov (27): 1. Avstrija 5377 točk 2. Nemčija 3982 3. Slovenija 3471 ...