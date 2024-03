Ministrstvo za digitalno preobrazbo: Delujoč sistem obveščanja prek mobilnih omrežij predvidoma do konca leta

Ljubljana, 1. marca - Ministrstvo za digitalno preobrazbo zagotavlja, da bo kmalu objavilo javni razpis za potrebe sistema javnega obveščanja in alarmiranja prek javnih mobilnih omrežij, ki da bo predvidoma vzpostavljen do konca leta. Mobilni operaterji so upravi za zaščito in reševanje že predstavili tehnične rešitve, a še čakajo na razpis ministrstva.