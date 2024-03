Zbornica opozarja na pomen kmetijskih podjetij

Ljubljana, 1. marca - Zahteve nekaterih, da bi zemljišča v lasti sklada kmetijskih zemljišč namesto sedanjih najemnikov, to je kmetijskih podjetij, obdelovali kmetje, so po mnenju članov upravnega odbora GZS - Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij škodljive. Ogrozijo lahko prehransko suverenost države, so predstavnike vlade opozorili na današnji seji.