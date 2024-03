Mejna prehoda med Litvo in Belorusijo od danes zaprta

Vilnius, 1. marca - Mejna prehoda Lavoriskes in Raigardas med Litvo in Belorusijo sta po februarski odločitvi litovske vlade od danes zaprta. Za zaprtje, ki velja do nadaljnjega, so se oblasti v Vilniusu odločile, da bi zagotovile boljši nadzor pretoka blaga, prometa in ljudi ter zajezile poskuse uvoza in izvoza sankcioniranega blaga ter tihotapstva.