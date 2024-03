Ljubljana, 1. marca - Nogometaši v 2. slovenski ligi so začeli spomladanski del prvenstva. Uvodno tekmo 19. kroga sta igrala Krka in Triglav. Novomeščani so bili od petouvrščene ekipe jesenskega dela boljši s 3:1. Dvakrat je za zmagovalec zadel Ismir Nadarević, ki je jeseni igral še za Ilirijo.