Na nadomestnih volitvah na Otoku v luči vojne v Gazi zmagal levičarski kandidat

London, 1. marca - Levičarski kandidat George Galloway je bil danes izvoljen v britanski parlament, potem ko je zabeležil odmevno zmago na nadomestnih volitvah v Rochdaleu, ki so jih zaznamovale obtožbe o antisemitizmu in vojna v Gazi. Na volitvah je bilo pričakovati zmago laburistov, ki pa so se tik pred glasovanjem zaradi spornih izjav odpovedali svojemu kandidatu.