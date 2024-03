Izidi biatlona (1)

* Izidi, 12,5 km ženske: 1. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 44:13,1 (1) 2. Elvira Öberg (Šve) 28,8 (2) 3. Ida Lien (Nor) 32,0 (1) 4. Lisa Vittozzi (Ita) 51,2 (2) 5. Tereza Vobornikova (Čep) 1:08,6 (1) 6. Vanessa Voigt (Nem) 1:19,5 (1) 7. Justine Braisaz Bouchet (Fra) 1:25,7 (3) 8. Sophie Chauveau (Fra) 1:42,8 (3) 9. Anna Magnusson (Šve) 1:48,8 (2) 10. Marketa Davidova (Češ) 2:01,9 (3) ... 32. Anamarija Lampič (Slo) 3:31,8 (5) 60. Polona Klemenčič (Slo) 5:52,4 (4) 73. Živa Klemenčič (Slo) 7:44,1 (4) - svetovni pokal, skupno: 1. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 809 točk 2. Justine Braisaz-Bouchet (Fra) 725 3. Lisa Vittozzi (Ita) 721 4. Julia Simon (Fra) 687 5. Elvira Öberg (Šve) 677 6. Lou Jeanmonnot (Fra) 618 ... 18. Anamarija Lampič (Slo) 258 56. Polona Klemenčič (Slo) 42 83. Lena Repinc (Slo) 7