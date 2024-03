Ob svetovnem dnevu sluha pozivi k skrbnemu ravnanju s sluhom

Ljubljana, 3. marca - Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije bo današnji svetovni dan sluha obeležila pod sloganom Skrbite in pazite na svoj sluh. Z njim želijo opozoriti na okvare sluha tistih, ki so izpostavljeni hrupu, pa tudi preglasnim zvokom. Po ocenah šumenje v ušesih ali tinitus prizadene približno 300.000 Slovencev.