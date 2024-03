V Moskvi na pogrebu Navalnega množice ljudi

Moskva, 1. marca - V cerkvi na obrobju Moskve in njeni okolici se je ob pogrebni slovesnosti za voditelja ruske opozicije Alekseja Navalnega ob močni policijski prisotnosti zbrala množica ljudi. Številni, med njimi tudi tuji veleposlaniki, so se prišli poslovit od najvidnejšega kritika Kremlja kljub svarilu oblasti pred protesti in ob grožnji aretacije.