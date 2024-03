Začeli so se vpisi v vrtce dela mestnih občin

Ljubljana, 1. marca - Medtem ko po nekaterih krajih v Sloveniji že potekajo vpisi otrok v vrtce za prihodnje šolsko leto, pa so se ti danes začeli v ljubljanski, novomeški in krški občini. Tam bodo otroke lahko vpisali do 15. marca. V naslednjih dneh pa to še čaka druge občine, med drugim Kranj, Slovenj Gradec, Velenje in Maribor.