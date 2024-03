Francoski kmetje zasedli Slavolok zmage

Pariz, 1. marca - Francoski kmetje so v protest proti evropskim okoljskim predpisom in uvozu poceni izdelkov iz držav nečlanic EU s traktorji in balami sena zjutraj blokirali promet okoli znamenitega pariškega Slavoloka zmage, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kot je sporočil sindikat Kmečka koordinacija, želijo s protestom rešiti francosko kmetijstvo.