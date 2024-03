V CD za srebrni abonma organist Martin Sturm

Ljubljana, 3. marca - V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma (CD) bo za srebrni abonma in za izven drevi nastopil nemški organist Martin Sturm. Sturm ljubljansko občinstvo vabi v kraljestvo monumentalne zvočnosti - od izvirnih biserov in prepričljivih predelav do samosvojih improvizacij, so zapisali v CD.