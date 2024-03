Študija: Več kot milijarda ljudi po svetu trpi za debelostjo

London, 1. marca - Število ljudi po svetu, ki trpijo za debelostjo, se je od leta 1990 početverilo in je preseglo milijardo, ugotavlja danes objavljena študija v medicinski reviji Lancet. Najhuje so prizadete revnejše države, obenem pa debelost med otroki in najstniki narašča hitreje kot med odraslimi, ugotavljajo raziskovalci.