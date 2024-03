Inšpektorji na področju zasebnega varovanja lani opravili 155 nadzorov

Ljubljana, 1. marca - Inšpektorji za notranje zadeve so lani na področju zasebnega varovanja opravili 155 inšpekcijskih nadzorov, od tega 68 nadzorov javnih prireditev in 87 nadzorov v gostinskih lokalih oziroma diskotekah. V gostinskih lokalih so izrekli 25 opozoril, na javnih prireditvah pa 107.