Uprava za veterinarstvo opozarja na problematiko nenadzorovanega razmnoževanja živali

Ljubljana, 1. marca - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja na nenadzorovano razmnoževanje živali, zaradi česar prihaja do velikega števila zapuščenih in odvrženih živali. V tej luči lastnike hišnih ljubljenčkov poziva k odgovornemu lastništvu, ki vključuje tudi nadzorovano vzrejo, preprečevanje paritve ter sterilizacijo ali kastracijo.