Rio de Janeiro, 1. marca - Nogometaši Fluminenseja so zmagovalci južnoameriške različice superpokala, dvoboja med južnoameriškim prvakom in zmagovalcem pokala. Potem ko so z 2:0 dobili povratno tekmo v Riu de Janeiru, so bili boljši od ekvadorskega Quita, ki je prvo tekmo dobil z 1:0.