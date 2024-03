Iz sveta se vrstijo obsodbe streljanja izraelskih sil na Palestince

Gaza, 1. marca - Potem ko je izraelska vojska v četrtek streljala na Palestince v bližini mesta Gaza, ki so čakali na humanitarno pomoč, in pri tem ubila 112 ljudi, še 760 pa jih poškodovala, se iz sveta vrstijo obsodbe nasilja, pozivi k takojšnji prekinitvi ognja in k neovirani dostavi humanitarne pomoči po vsej Gazi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.