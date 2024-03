Izgredi na nogometu v Španiji in na Portugalskem

Bilbao, 1. marca - Po poročanju medijev je prišlo do nasilnih spopadov med rivalskimi navijaškimi skupinami na nogometnih tekmah v Španiji in na Portugalskem. Španska Marca piše, je v četrtek pred polfinalno tekmo pokala med Athleticom in Atleticom (3:0) gostujoče navijače v baru nedaleč od stadiona v Bilbau napadlo okoli 60 ljudi. Bilo naj bi tudi več poškodovanih.