Newyorške borze končale v zelenem

New York, 29. februarja - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v zelenem. Novica o januarskem znižanju inflacije v ZDA je namreč za vlagatelje prinesla nekaj olajšanja, čeprav so se svetovni trgi razlikovali glede vprašanja, kdaj se bodo obrestne mere začele zniževati, poroča francoska tiskovna agencija AFP.