Real Madrid doživel prvi poraz na domačem parketu

Ljubljana, 29. februarja - Košarkarji Real Madrida so prvič v tej sezoni evrolige izgubili na parketu domače dvorane WiZink, hkrati pa so prvič doživeli dva poraza v nizu. Danes jih je premagal Panathinaikos s 97:86, pred dvema tednoma oziroma pred prekinitvijo zavoljo pokalnih in reprezentančnih obveznosti pa so klonili v Milanu.