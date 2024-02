Novogoriški svetniki potrdili odloke za spodbujanje kmetijstva in podjetništva

Nova Gorica, 29. februarja - Mestni svet Nova Gorica je na današnji seji potrdili vse predlagane sklepe, med katerimi sta bila tudi odloka o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja ter za spodbujanje podjetništva in inovativnosti. Določil je tudi javno službo, ki bo skrbela za samočistilne javne sanitarije.