Poročilo ZN: Svet lani ustvaril 2,3 milijarde ton komunalnih odpadkov

Pariz, 2. marca - Svet je lani ustvaril 2,3 milijarde ton komunalnih odpadkov, do leta 2050 pa se bodo njihove količine povečale za dve tretjini, so ta teden ob predstavitvi novega poročila posvarili pri Združenih narodih. Zaskrbljeni so tudi zaradi posledic, ki jih neprimerno ravnanje z odpadki pušča na zdravju ljudi, v okolju in gospodarstvu.