Vreme: Ponoči bo oblačno

V petek bo oblačno in deževno. Popoldne bo dež od juga slabel in do večera povečini ponehal. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju 12, najvišje dnevne od 6 do 12, na Primorskem okoli 14 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih in južnih krajih bo občasno rahlo deževalo.

Vremenska slika: Nad južnim in osrednjim Sredozemljem je ciklonsko območje. Od juga doteka k nam razmeroma topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo večinoma oblačno, v krajih južno od nas bo občasno rahlo deževalo. V petek bo oblačno, dež se bo od juga razširil nad vse sosednje pokrajine in do večera povečini ponehal.