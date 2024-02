Agencija za varnost prometa vabi na brezplačne spletne seminarje za motoriste

Ljubljana, 29. februarja - Za varen začetek motoristične sezone se je treba psihofizično pripraviti in poskrbeti za brezhibno delujoče motorno kolo. Na Agenciji za varnost prometa (AVP) vabijo motoriste in mopediste, da se udeležijo dveh spletnih seminarjev, obnovijo znanje in pridobijo nove informacije ter tako poskrbijo za suvereno in varno prevožene kilometre v sezoni.