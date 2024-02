Kranjska Gora, 29. februarja - Mednarodna smučarska in deskarska zveza (Fis) je danes po opravljeni snežni kontroli prižgala zeleno luč za izvedbo dveh tekem v veleslalomu in slalomu za svetovni pokal alpskih smučarjev 9. in 10. marca na poligonu Podkoren v Kranjski Gori.