Celjski policisti iz prometa izločili konvoj vozil za prevoz tovora izrednih dimenzij

Celje, 29. februarja - Celjski prometni policisti so v sredo popoldne na štajerski avtocesti iz prometa izločili konvoj štirih skupin vozil in dveh spremljevalnih vozil, ki so izvajali prevoz tovora izrednih dimenzij. Pri kontroli so ugotovili, da je prevoz tovora izrednih dimenzij potekal v nasprotju z dovoljenjem za izredni prevoz v nočnem času, od 20. do 5. ure.