Andreja Leški in Benjamin Savšek športnika Ljubljane 2023

Ljubljana, 29. februarja - Judoistka Andreja Leški in kanuist na divjih vodah Benjamin Savšek sta najboljša športnika Ljubljane za leto 2023. Na slavnostni prireditvi v Festivalni dvorani pa so za najboljši ekipi razglasili rokometni klub Krim Mercator v ženski in odbojkarski klub ACH Volley v moški konkurenci.