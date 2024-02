Po burnih volitvah se je sestal nov pakistanski parlament

Islamabad, 29. februarja - Tri tedne po splošnih volitvah v Pakistanu, ki so jih zaznamovale obtožbe o goljufijah in nasilje, se je 336 poslancev parlamenta v Islamabadu danes sestalo na ustanovni seji. V prihodnjih dneh bodo za vodjo nove vlade izvolili nekdanjega premierja in predsednika Muslimanske lige (PML-N) Šehbaza Šarifa, poročajo tuje tiskovne agencije.