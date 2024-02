Snežne razmere v visokogorju

Novi sneg je nestabilen predvsem tam, kjer je padel na babje pšeno ali sodro. Razmere v visokogorju ostajajo zahtevne.

V začetku tega tedna so zahodni in južni Julijci nad nadmorsko višino okoli 1500 metrov prejeli od 30 do 40 centimetrov novega snega, drugod je bilo novega snega manj, od 10 do 20 centimetrov. Ob sneženju je pihal veter južnih smeri, ki je gradil manjše nove zamete. Ponekod so zameti na tanki plasti babjega pšena ali sodre, zato se tam lahko plaz sproži že ob majhni obremenitvi.

V ponedeljek in torek je bilo v gorah večinoma oblačno in megleno, nekaj več jasnine je bilo v sredo. Ničta izoterma se je v ponedeljek in torek pretežno gibala okoli višine 1500 metrov, v sredo pa se je povzpela nad višino 2000 metrov. Od zadnjega sneženja so se prožili plazovi suhega sprijetega snega. Snežna odeja se preobraža in seseda, pod nadmorsko višino okoli 1900 metrov se je novi sneg že nekoliko ojužil in je že nekoliko sprijet s podlago. V visokogorju je sneg ostal suh in rahel, težave povzročajo območja z napihanim snegom.

Danes bo oblačno in megleno. Pihal bo šibak do zmeren južni do jugovzhodni veter. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 3 stopinje Celzija, na 2500 metrih pa okoli -3 stopinje Celzija. V petek bo oblačno in megleno s padavinami. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1600 metrov. Pihal bo šibak do zmeren vzhodni do jugovzhodni veter. Temperatura na 1500 metrih bo okoli 2 stopinji Celzija, na 2500 metrih pa okoli -3 stopinje Celzija. V soboto in nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno. V gorah bo občasno še rahlo snežilo, meja sneženja bo v višinah med 1500 in 1700 metri.

Ob petkovem sneženju bo v gorah nad višino okoli 1500 metrov padlo od 20 do 30 centimetrov novega snega, manjše količine snega bodo zapadle še v soboto in nedeljo. V sredogorju in do višine okoli 1900 metrov se bo novi sneg predvidoma dobro povezal s snežno podlago. V visokogorju bodo razmere ostale zahtevne. Manj stabilna ostajajo območja napihanega snega.