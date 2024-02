Bruselj: Poljska si s pravosodnimi reformami odpira pot do blokiranih evropskih sredstev

Bruselj, 29. februarja - Poljska si je s prizadevanji za obnovitev pravne države odprla pot do skupno 137 milijard evrov evropskih sredstev, ki so bila doslej blokirana, so sporočili z Evropske komisije. Ta je odobrila prvo izplačilo iz sklada za okrevanje v višini 6,3 milijarde evrov, Poljska pa izpolnjuje tudi pogoje za dostop do 76,5 milijarde evrov drugih sredstev.