Na dražbi bodo prodali naboj iz pištole morilca Johna Lennona

London, 29. februarja - V angleškem mestu Newcastle upon Tyne bodo danes na dražbi prodali naboj, izstreljen iz revolverja, s katerim je Mark David Chapman leta 1980 v New Yorku ubil slovitega glasbenika in člana Beatlov Johna Lennona. Za naboj naj bi iztržili do 2300 evrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.