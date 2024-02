Svet zavoda URI Soča sprejel sklep o razrešitvi direktorja Zvoneta Čadeža

Ljubljana, 29. februarja - Svet zavoda Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta (URI) Soča je v ponedeljek sprejel sklep o začetku postopka za razrešitev direktorja Zvoneta Čadeža, so za STA potrdili v oddelku za odnose z javnostmi Soče. Čadež lahko do razrešitve opravlja tekoče posle in se v 15 dneh od prejema sklepa izjasni o razlogih za razrešitev, so še pojasnili.