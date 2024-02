Umrl nekdanji poslanec Srečko Hvauc

Maribor, 29. februarja - V 65. letu je umrl nekdanji poslanec državnega zbora iz vrst SDS in nekdanji direktor Nigrada Srečko Hvauc, so sporočili iz SDS. Poslanec je bil med leti 2004 in 2008, konec leta 2010 pa je prevzel vodenje mariborskega javnega podjetja in na njegovem čelu ostal do konca leta 2013. V Nigradu je nato ostal vse do upokojitve.