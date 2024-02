Opit povzročitelj nesreče v Straži skušal pobegniti

Krško, 29. februarja - V Straži pri Raki je 27-letni voznik avtomobila v sredo popoldne zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom ter trčil v oporni zid ob cesti in se prevrnil. Krški policisti so ugotovili, da je bil povzročitelj brez vozniškega dovoljenja in opit. Pri tem se je lažje poškodoval, kljub temu pa je policistom skušal pobegniti.