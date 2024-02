Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne izgubil pol odstotka

Ljubljana, 29. februarja - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi izgubil 0,52 odstotka. Vlagatelji največ povprašujejo po Krkinih delnicah, ki so se doslej pocenile za 0,82 odstotka. Med najprometnejšimi so tudi delnice NLB, ki so za skoraj odstotek pod sredino zaključno vrednostjo.