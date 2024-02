Freedom House opozarja na vnovičen upad ravni svobode po svetu

Washington, 29. februarja - Zaradi oboroženih spopadov ter volilnih nepravilnosti in manipulacij je svet lani postal manj varen in demokratičen, v danes objavljenem poročilu ugotavlja nevladna organizacija Freedom House in opozarja, da je že 18. leto zapored zabeležila upad ravni svobode po svetu. Med redkimi državami, za katere ugotavlja izboljšanje, je tudi Slovenija.