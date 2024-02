Občan v Velenju grozil z razstrelitvijo v stanovanjskem bloku

Velenje, 29. februarja - Velenjski policisti so bili danes okoli 8.30 obveščeni, da je občan skozi okno stanovanjskega bloka v Velenju zmetal več stvari. Ko so prišli na kraj dogajanja, so ugotovili, da se je občan zaprl v stanovanje, od koder je iztekala voda, ob tem pa je grozil z razstrelitvijo. Policisti so z njim vzpostavili stik in ga obvladali.