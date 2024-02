Študenti na okrogli mizi poudarili ključno vlogo jedrske energije za varnejšo in trajnostno prihodnost

Ljubljana, 29. februarja - Študenti gradbeništva, strojništva, elektrotehnike, matematike in fizike so na okrogli mizi v torek v Cankarjevem domu poudarili ključne prednosti, ki jih za varnejšo in trajnostno prihodnost prinaša jedrska energija. Pozdravili so tudi projekt izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne Krško (Jek 2), v katerega investira družba Gen energija.