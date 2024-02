Ob zaključku praznovanja jubileja ZPMS pogled v številne dosežke v teh 70 letih

Ljubljana, 29. februarja - Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), ki je lani dopolnila 70 let delovanja, bo praznovanje jubileja zaključila z današnjo premierno projekcijo dokumentarnega filma Prijatelji mladih - 70 let ZPMS v režiji Maje Pavlin. Ta prek spominov številnih prostovoljcev prikazuje delo in dosežke ZPMS in društev prijateljev mladine po vsej Sloveniji.