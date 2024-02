Vreme: Pretežno oblačno

Ljubljana, 29. februarja - Danes bo pretežno oblačno. Na vzhodu bo suho, drugod bo občasno lahko rosilo ali rahlo deževalo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem do 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo oblačno. Dež bo od juga zajel vso Slovenijo in se popoldne umikal proti severu. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju 12, najvišje dnevne od 6 do 12, na Primorskem okoli 14 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih in južnih krajih bo občasno rahlo deževalo.

Vremenska slika: Nad južnim in osrednjim Sredozemljem je ciklonsko območje. Od juga doteka k nam razmeroma topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma oblačno, predvsem v krajih južno od nas bo občasno rahlo deževalo. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja. V petek bo oblačno, dež se bo od juga razširil nad vse sosednje pokrajine in do večera povečini ponehal.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen, pojavljala se bo nerazpoloženost, zmanjšana delovna storilnost in težave z zbranostjo. V petek se bo obremenitev še nekoliko stopnjevala in v noči na soboto popustila.