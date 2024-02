Spominska slovesnost ob 80. obletnici požiga vasi Jamnik

Kranj, 29. februarja - Združenje borcev za vrednote NOB Kranj in krajevna organizacija združenja Besnica - Podblica danes ob 17. uri pri spomeniku padlim borcem, talcem in žrtvam nacističnega terorja na Jamniku pripravlja spominsko slovesnost ob 80. obletnici požiga vasi Jamnik. Na slovesnosti se bodo spomnili požiga in 37 padlih z Jamnika in okoliških vasi pod Jelovico.