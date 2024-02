New York, 29. februarja - Hokejisti moštva New York Rangers so ponoči v severnoameriški ligi NHL doma premagali Columbus Blue Jackets s 4:1. Po 40. zmagi v sezoni so pri 83 točkah, s čimer so prevzeli vodstvo v vzhodni konferenci in se izenačili tudi z vodilno ekipo zahoda Vancouvrom.