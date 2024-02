ZDA: Izrael naj muslimanom med ramazanom omogoči dostop do mošeje Al Aksa

Washington, 29. februarja - ZDA so v sredo pozvale Izrael, naj muslimanskim vernikom v času svetega meseca ramazana zagotovi dostop do mošeje Al Aksa v vzhodnem Jeruzalemu, potem ko je skrajno desni izraelski minister za notranjo varnost Itamar Ben-Gvir nedavno predlagal prepoved dostopa do mošeje za Palestince z zasedenega Zahodnega brega.