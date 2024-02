Pregled - šport, 28. 2. (sreda)

PORTO - Rokometaši Celja Pivovarne Laško tudi po trinajstem nastopu ostajajo brez zmage v ligi prvakov. Na gostovanju pri Portu so izgubili s 30:32. Najboljša strelca Celja Pivovarne Laško sta bila Uroš Milićević z desetimi zadetki in Mitja Janc, ki jih je dosegel pet.

Celjani bodo evropsko tekmovanje končali 7. marca doma proti Danskemu Gudmeju, proti kateremu so na gostovanju doživeli drugi najnižji poraz v tej sezoni. Izgubili so s 36:38.

SEVILLA - Nogometašice Španije so zmagovalke prve izvedbe lige narodov. V finalu v Sevilli so premagale Francijo z 2:0. Za Španijo, ki je lani avgusta osvojila naslov svetovnih prvakinj, sta zadeli Aitana Bonmati, dobitnica zlate žoge 2023 in igralka preteklega leta po izboru Mednarodne nogometne zveze, ter Mariona Caldentey. Tretje mesto so zasedle Nemke.

LAHTI - Svetovni pokal v smučarskih skokih se bo po tekmah v Hinzenbachu za skakalke in poletih v Oberstdorfu za skakalce nadaljeval v finskem Lahtiju za oba tabora. Finsko bo izpustil Timi Zajc, ki se želi odpočiti in povsem osredotočiti na preostale tekme na letalnicah v tej sezoni v Vikersundu in Planici, kjer želi osvojiti mali kristalni globus.

CLEVELAND - Košarkarji Dallasa so ponoči izgubili na gostovanju v Clevelandu s 119:121. Tekmo je s trojko ob zadnjem pisku sirene odločil Max Strus in gostiteljem priigral 38. zmago za drugo mesto na vzhodu. Le tri sekunde pred koncem pa je Luka Dončić tej tekmi podal P.J. Washingtonu za koš za vodstvo Teksačanov s 119:118, a so domači zmogli preobrat. Slovenski reprezentant je imel spet izjemen večer, saj mu je za nov trojni dvojček zmanjkal samo en skok. Tekmo je končal pri 45 točkah, 14 podajah in 9 skokih. V dresu Dallasa, ki na lestvici ostaja na osmem mestu zahoda, je blestel tudi Kyrie Irving s 30 točkami.

CALGARY - Hokejisti Los Angelesa so gostovali v olimpijskem Calgaryju in izgubili s 4:2. Strelsko statistiko je izboljšal tudi slovenski reprezentant Anže Kopitar, ki je ob koncu druge tretjine prispeval podajo, že 31. v sezoni, za gol Kevina Fiale za 2:2.

LONDON - Kitajsko prestolnico Peking so izbrali za gostitelja svetovnega prvenstva v atletiki leta 2027, je danes sporočila Svetovna atletika. Peking bo prvenstvo gostil že drugič v 12 letih, prvič se je to zgodilo leta 2015, poroča Reuters. Novica je prišla potem, ko je italijanska atletska zveza prejšnji dan objavila, da je umaknila svojo ponudbo za organizacijo dogodka v Rimu, potem ko ni prejela finančne podpore vlade. Kitajska bo z Nianjingom domačin tudi dvoranskega svetovnega prvenstva 2025, istega leta pa bo zunanje svetovno prvenstvo gostil Tokio.