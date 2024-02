Finance o izzivu zmanjšanja razlik med različnimi obdavčitvami (28. 2.)

Ljubljana, 28. februarja - Rok Pikon v komentarju Delajte prek espeja in vlagajte v kriptovalute! izpostavlja neustrezne razlike v obdavčitvi. Tako v Sloveniji npr. niso obdavčeni dobički od visoko špekulativnih naložb, kot je bitcoin, so pa tisti od varnejših naložb v depozite ali dolžniške instrumente. Razlike v obdavčitvi so velike tudi med s. p. in redno zaposlenimi.