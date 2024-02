Tretja tekma četrtfinala bo potrebna le v Šempetru

Ljubljana, 28. februarja - Odbojkarice so odigrale povratne tekme četrtfinala državnega prvenstva. Po dveh tekmah so svoje delo uspešno opravile favorizirane ekipe Calcita Volleyja, Nove KBM Branika in Gen-I Volleyja, v obračunu med Sip Šempetrom in Luko Koprom pa bo potrebna tretja tekma. Savinjčanke so se namreč v Kopru oddolžile tekmicam za presenetljiv poraz v Šempetru.