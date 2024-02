Turistična destinacija Kras in Brkini stavi na butičnost in povezovanje

Sežana, 29. februarja - Turistična destinacija Kras in Brkini vse bolj zbuja zanimanje turistov, ne le domačih, temveč tudi tujih. Lani so za pet odstotkov presegli število prenočitev v pred tem rekordnem predkoronskem letu 2019. Pri nadaljnjem razvoju destinacije stavijo na butičnost in povezovanje. Obiskovalcem bo kmalu na voljo tudi turistični vodnik po območju.