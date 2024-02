Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (28. 2.)

Ljubljana, 28. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o izjavi ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon o tem, da Slovenija deli zaskrbljenost nekaterih politikov, da bi lahko Rusija začela vojno proti državam Nata. Poročale so tudi o predlogu Evropske komisije za manj birokracije in manj kontrol na kmetijah, ki ga podpira tudi Slovenija.