Evropske borze večinoma v rdečem, nafta in evro navzdol

London/Frankfurt/Pariz, 28. februarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma znižali. Vlagatelji so v pričakovanju objav podatkov o stopnji inflacije v ZDA in evrskem območju, ki bodo dale bolj jasno sliko o morebitnem zniževanju obrestnih mer s strani centralnih bank, poroča francoska tiskovna agencija AFP.