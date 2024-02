Maribor, 28. februarja - Svojci pogrešajo 69-letnega Marijana Uroševića iz Maribora. Nazadnje so ga videli 27. februarja ob 7. uri zjutraj, ko je zapustil stanovanje. Obut je bil v črne športne copate z belimi črtami in oblečen v jeans kavbojke svetlo modre barve ter dolgo jakno kavne barve, na glavi je imel temno modro kapo, so sporočili z mariborske policijske uprave.